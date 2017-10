Милош Теодосич сделал 8 передач в дебютном матче за «Клипперс»

Бывший разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич в воскресенье дебютировал в составе , приняв участие в предсезонном матче с «Торонто».

Сербский плеймейкер уже в первые 7 минут матча отметился 5 великолепными результативными передачами и завершил встречу с 8 ассистами на счету.

First dime as a Clipper for @MilosTeodosic4. 👀 pic.twitter.com/ooauwoze0m