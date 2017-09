Кармело Энтони назвал 64-е место в рейтинге ESPN «вопиющим неуважением»

Форвард «Никс» Кармело Энтони оказался на 64-м месте в списке лучших игроков перед сезоном-2017/18 по версии экспертов ESPN.

Энтони расположен на строчку выше защитника «Бостона» Маркуса Смарта, а перед ним оказался 19-летний новичок «Лейкерс» Лонзо Болл.

Звездный форвард назвал такой расклад проявлением «вопиющего неуважения».

Can’t Make Sense Out Of Non Sense!

«A certain darkness is needed to see the stars.»@espn Don’t be so Blatant with the disrespect#LineEmUp pic.twitter.com/NIWiwL1RMj