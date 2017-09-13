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    Кармело Энтони назвал 64-е место в рейтинге ESPN «вопиющим неуважением»

    Теги рейтинги Кармело Энтони Нью-Йорк НБА ESPN

    Форвард «Никс» Кармело Энтони оказался на 64-м месте в списке лучших игроков НБА перед сезоном-2017/18 по версии экспертов ESPN.

    Энтони расположен на строчку выше защитника «Бостона» Маркуса Смарта, а перед ним оказался 19-летний новичок «Лейкерс» Лонзо Болл.

    Звездный форвард «Нью-Йорка» назвал такой расклад проявлением «вопиющего неуважения».

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