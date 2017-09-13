Кармело Энтони назвал 64-е место в рейтинге ESPN «вопиющим неуважением»
Форвард «Никс» Кармело Энтони оказался на 64-м месте в списке лучших игроков НБА перед сезоном-2017/18 по версии экспертов ESPN.
Энтони расположен на строчку выше защитника «Бостона» Маркуса Смарта, а перед ним оказался 19-летний новичок «Лейкерс» Лонзо Болл.
Звездный форвард «Нью-Йорка» назвал такой расклад проявлением «вопиющего неуважения».
Can’t Make Sense Out Of Non Sense!— Carmelo Anthony (@carmeloanthony) 12 сентября 2017 г.
«A certain darkness is needed to see the stars.»@espn Don’t be so Blatant with the disrespect#LineEmUp pic.twitter.com/NIWiwL1RMj
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.