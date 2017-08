NBA 2K18 представила рейтинги лучших игроков по позициям

Разработчики NBA 2K18 представили рейтинги лучших игроков новой версии симулятора на четырех позициях.

Среди разыгрывающих наиболее высоко котируются Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).

Get a look at The Top 10 highest rated PGs in #NBA2K18 ! pic.twitter.com/SarDdOyeNv

Лучшим легким форвардом признан Леброн Джеймс («Кливленд»).

. @KingJames leads the list of the Top 10 highest rated SFs in #NBA2K18 ! pic.twitter.com/8RpSxBZddX

Среди тяжелых форвардов выше всех котируется Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»).

Лучшим центровым считается ДеМаркус Казинс («Нью-Орлеан»).

Are you ready to find out the Top 10 players at each position in #NBA2K18? First up, the top rated centers! pic.twitter.com/1BUqWaUkAt