Звездный форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс считает, что Стефен Карри из «Голден Стэйт» заслужил намного больше, чем рекордный 5-летний контракт на 200 миллионов долларов.

Джеймс написал об этом, комментируя сообщение в твиттере: «Насколько ценен Карри? В 2010 году Лэйкоб купил «Уорриорз» за 450 миллионов, сейчас клуб стоит 2,6 миллиарда».

«Я снова вас спрашиваю, почему есть этот потолок, который ограничивает зарплату игроков? Не отвечайте. Стеф должен был получить этим летом 400 миллионов», – ответил Джеймс.

How valuable is Stephen Curry? In 2010 Lacob bought Warriors for $450 million. Now worth $2.6 billion.

So tell me again why there’s a cap on how much a player should get?? Don’t answer that. Steph should be getting 400M this summer 5yrs. #JMTs https://t.co/jMYfI0umWK