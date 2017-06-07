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    Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes, ЛеБрон Джеймс – 2-й, Месси – 3-й

    Теги Льюис Хэмилтон Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт Хьюстон Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Агуэро примера Испания Роджер Федерер НБА рейтинги бизнес ATP Кевин Дюрэнт Гарет Бэйл Неймар НФЛ Формула-1 Индианаполис Мерседес Стефен Карри Джеймс Харден Хамес Родригес Рори Макилрой Эндрю Лак

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет список ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

    32-летний португалец заработал 93 миллиона долларов, из которых 58 – зарплата и бонусы, а еще 35 – другие доходы.

    В Топ-100 вошли 8 футболистов:

    1. Криштиану Роналду («Реал») – 93 миллиона долларов

    2. ЛеБрон Джеймс («Кливленд», НБА) – 86,2

    3. Лионель Месси («Барселона») – 80

    4. Роджер Федерер (теннис) – 64

    5. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт», НБА) – 60,6

    6. Эндрю Лак («Индианаполис», НФЛ), Рори Макилрой (гольф) – 60

    8. Стефен Карри («Голден Стэйт», НБА) – 47,3

    9. Джеймс Харден («Хьюстон», НБА) – 46,6

    10. Льюис Хэмилтон («Мерседес», формула-1) – 46

    ...

    18. Неймар («Барселона») – 18

    24. Гарет Бэйл («Реал») – 34

    30. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед») – 32

    70. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») – 23,6

    80. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 22,6

    91. Хамес Родригес («Реал») – 21,9

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