Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes, ЛеБрон Джеймс – 2-й, Месси – 3-й

Нападающий Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет список ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

32-летний португалец заработал 93 миллиона долларов, из которых 58 – зарплата и бонусы, а еще 35 – другие доходы.

В Топ-100 вошли 8 футболистов:

1. («Реал») – 93 миллиона долларов

2. ЛеБрон Джеймс («Кливленд», НБА) – 86,2

3. Лионель Месси ( ) – 80

4. Роджер Федерер (теннис) – 64

5. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт», ) – 60,6

6. Эндрю Лак («Индианаполис», НФЛ), Рори Макилрой (гольф) – 60

8. Стефен Карри («Голден Стэйт», НБА) – 47,3

9. Джеймс Харден («Хьюстон», НБА) – 46,6

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес», формула-1) – 46

...

18. Неймар ( ) – 18

24. Гарет Бэйл («Реал») – 34

30. Златан Ибрагимович ( ) – 32

70. Уэйн Руни ( ) – 23,6

80. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 22,6

91. Хамес Родригес («Реал») – 21,9