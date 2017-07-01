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    НБА. «Уорриорз» и Стефен Карри договорились о рекордном контракте на 5 лет и 201 млн долларов

    Теги переходы Голден Стэйт Стефен Карри

    «Голден Стэйт» и разыгрывающий Стефен Карри договорились о подписании контракта на 5 лет и 201 миллион долларов, сообщает ESPN.com.

    Данное соглашение станет самым крупным в истории НБА. Двукратный MVP первым получил самый крупный максимальный контракт, который пересек отметку в 200 миллионов долларов.

    Карри ранее выступал за «Уорриорз» на 4-летнем контракте, который принес ему 44 миллиона.

    В завершившемся сезоне 29-летний Карри набирал 25,3 очка, 4,5 подбора, 6,6 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру.

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