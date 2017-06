«Голден Стэйт» в четверг провел чемпионский парад, который посетили 2 миллиона человек. После этого мероприятия «Уорриорз» вылетели на частном самолете в Лас-Вегас, где разместились в отеле ARIA Resort and Casino.

В Лас-Вегасе триумфаторы сезона-2016/17 проведут выходные. Команда посетит бой между уроженцем Окленда Андре Уордом и Сергеем Ковалевым.

Kevin Durant, Draymond Green and the Golden State Warriors arrive at ARIA Resort & Casino in Las Vegas on Thursday after the victory parade. pic.twitter.com/1qL3kS4mLT