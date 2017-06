В калифорнийском Окленде начался чемпионский парад «Уорриорз», которые на этой неделе оформили второе чемпионство в НБА за последние три года.

Мэр Окленда Либби Шаф и местная музыкальная легенда MC Hammer прибыли на парад на раритетном автомобиле.