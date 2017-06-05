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    Видео, статистика, новости финальной серии НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» – в приложении «Баскетбол+» для Android и iPhone

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Джей Ар Смит Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Sports.ru Кевин Лав Стефен Карри НБА плей-офф Кайри Ирвинг Клэй Томпсон Дрэймонд Грин мобильные приложения

    Следите за всеми матчами финальной серии НБА между «Уорриорс» и «Кливлендом» в лучшем приложении о баскетболе на русском языке, которое недавно получило масштабное обновление.

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    Благодаря новому обновлению вы получите:

    – Матч-центр с детальной информацией по абсолютно всем баскетбольным турнирам и возможностью добавления конкретного матча в календарь вашего устройства.

    – Главную страницу со всей баскетбольной повесткой дня: важные новости, актуальные материалы и эксклюзивную аналитику на злобу дня.

    – Возможности для общения совершенно нового уровня: обсуждайте каждый отдельный матч в специальном чате с другими болельщиками.

    – Специальное боковое меню с удобным выбором всех любимых турниров и быстрым доступом к ним.

    – Обновленный раздел статистики и составов команд.

     

    Помимо этого вы по-прежнему найдете в приложении:

    – Ленту всех новостей из мира баскетбола в любое время дня и ночи.

    – Интервью со звездами, анонсы матчей и послематчевую аналитику.

    – Мнения и инсайды баскетбольных экспертов.

    – Видео лучших моментов и красочные фотогалереи.

    – Блоги, статусы и материалы других болельщиков.

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    P.S. Версия для Android также получит обновление в ближайшее время.

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