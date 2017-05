Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс выступил с заявлением против расизма после того, как на воротах его дома в Лос-Анджелесе появилась надпись «Нигер».

«Пока я готовлюсь к одному из главных событий в спорте, расизм и все, что ему сопутствует, вновь заявляет о себе. От себя и от имени своей семьи хочу сказать – если я должен как-то выразить собственное мнение касательно всего этого – что я примирился с этим. Моя семья в безопасности. Они в безопасности, и это самое важное.

Но подобные инциденты просто показывают, что расизм всегда останется частью мира, частью Америки. Ненависть продолжает бытовать в Америке, особенно ненависть к афроамериканцам. Хотя она и скрывается в большинстве случаев. Мы знаем, что люди скрывают свои лица и будут говорить разные вещи о вас, когда видят улыбку на вашем лице. Это продолжается каждый день.

Я всегда вспоминаю мать Эмметта Тилла и причину, по которой она решила оставить гроб с телом сына открытым – она хотела, чтобы весь мир увидел, через что прошел ее сын за то, что был черным в Америке и пострадал за это.

Не важно, сколько у тебя денег. Не важно, насколько ты знаменит. Не важно, сколько людей тобой восхищаются. В любом случае трудно быть черным в Америке. Нашему обществу и нам, афроамериканцам, еще потребуется немало сделать для того, чтобы мы почувствовали себя равными в Америке», – сказал Джеймс.

Джеймс говорит об убийстве 14-летнего подростка Эмметта Тилла в 1955-м году в Миссисипи. Его смерть стала толчком для начала движения за гражданские права в США.

LeBron James responds to racial slur sprayed on front gate of his LA home with strong statement on race issues in America pic.twitter.com/CjUvCXixGB