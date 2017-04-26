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    Патрик Беверли о низком проценте попадания Расселла Уэстбрука: «Мужчины лгут, женщины лгут, но цифры не лгут»

    Теги Хьюстон НБА видео Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Патрик Беверли НБА плей-офф

    Защитник «Хьюстона» Патрик Беверли рассказал о своей словесной перепалке с Расселлом Уэстбруком в четвертой четверти 5-го матча серии (105:99).

    «Я был поражен, потому что он взглянул наверх и сказал: «Никто не может остановить меня, у меня уже 40 очков». Тогда я ответил: «Прекрасно, ты сделал 34 броска, чтобы набрать их».

    Я не пытаюсь никого клеймить позором, но мужчины лгут, женщины лгут, но цифры не лгут.

    Все вместе мы справились с ним. Мы заставили его совершать сложные дальние броски, и цифры это подтверждают», – передает слова Беверли Sports Illustrated.

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