Патрик Беверли о низком проценте попадания Расселла Уэстбрука: «Мужчины лгут, женщины лгут, но цифры не лгут»

Защитник «Хьюстона» Патрик Беверли рассказал о своей словесной перепалке с Расселлом Уэстбруком в четвертой четверти 5-го матча серии (105:99).

«Я был поражен, потому что он взглянул наверх и сказал: «Никто не может остановить меня, у меня уже 40 очков». Тогда я ответил: «Прекрасно, ты сделал 34 броска, чтобы набрать их».

Я не пытаюсь никого клеймить позором, но мужчины лгут, женщины лгут, но цифры не лгут.

Все вместе мы справились с ним. Мы заставили его совершать сложные дальние броски, и цифры это подтверждают», – передает слова Беверли Sports Illustrated.

Patrick Beverley and Westbrook going at it! 👏🏽👏🏽pic.twitter.com/3jb0AZytYH