Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Хьюстон» попытается оформить выход в следующий раунд в домашней встрече с «Оклахома-Сити». «Сан-Антонио» и «Мемфис», а также «Клипперс» и «Юта» проведут важные пятые игры при равном счете.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Хьюстон» ведет в серии – 3-1

Счет в серии – 2-2

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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