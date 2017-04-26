Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Плей-офф. «Хьюстон» – «Оклахома-Сити», «Сан-Антонио» примет «Мемфис» и другие матчи

    Теги результаты Хьюстон Клипперс Мемфис Сан-Антонио НБА Юта Оклахома-Сити НБА плей-офф

    Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Хьюстон» попытается оформить выход в следующий раунд в домашней встрече с «Оклахома-Сити». «Сан-Антонио» и «Мемфис», а также «Клипперс» и «Юта» проведут важные пятые игры при равном счете.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Хьюстон – Оклахома-Сити 51:44 (2 четверть)
    Дата проведения
    26 апреля, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча
    Хьюстон
    Харден (11), Беверли (9), Капела (5), Ариза (2), Андерсон (2).
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (18), Гибсон (6), Оладипо (5), Адамс (4 + 4 блок-шота), Роберсон (0).

    «Хьюстон» ведет в серии – 3-1

    Сан-Антонио – Мемфис 14:15 (1 четверть)
    Дата проведения
    26 апреля, 04.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча
    Сан-Антонио
    Паркер (4), Ли (4), Грин (0), Ленард (0), Олдридж (0).
    Мемфис
    Конли (5), Эннис (5), Рэндолф (2), Картер (0), Марк Газоль (0).

    Счет в серии – 2-2

    Клипперс – Юта
    Дата проведения
    26 апреля, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 2-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться