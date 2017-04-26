НБА. Плей-офф. «Хьюстон» – «Оклахома-Сити», «Сан-Антонио» примет «Мемфис» и другие матчи
Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Хьюстон» попытается оформить выход в следующий раунд в домашней встрече с «Оклахома-Сити». «Сан-Антонио» и «Мемфис», а также «Клипперс» и «Юта» проведут важные пятые игры при равном счете.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 26 апреля, 03.00, «Toyota Center»
«Хьюстон» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 26 апреля, 04.00, «AT&T Center»
- Мемфис
- Конли (5), Эннис (5), Рэндолф (2), Картер (0), Марк Газоль (0).
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
- 26 апреля, 05.30, «Staples Center»
Счет в серии – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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