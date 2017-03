Разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден прошел через всю площадку и забил победный лэй-ап за 2 секунды до конца четвертой четверти матча с «Денвером».

В ответной атаке «Наггетс» Харден совершил решающий перехват и принес своей команде победу со счетом 125:124.

Кандидат на звание MVP сезона завершил встречу с 39 очками, 11 передачами, 7 подборами и 4 перехватами на своем счету.

Rockets’ James Harden goes coast-to-coast for game-winning lay-up to beat Nuggets (all angles) pic.twitter.com/SokmMj6NO6