Ведущий TNT Шакил О’Нил сделал центрового «Голден Стэйт» Джавейла МакГи главным героем своей рубрики курьезных моментов Shaqtin’ a Fool.

В четверг О’Нил представил пародию на фильм «Доктор Стрэндж» с МакГи в главной роли. Игрок «Уорриорз» не оценил юмор и написал члену Зала славы вызывающее сообщение, после чего между ними завязалась перепалка.

«Достань мои орехи изо рта!», – написал МакГи, который также добавил сленговое выражение «eat a dick».

@JaValeMcGee34 don’t be acting like u a g I’ll smack the s**t out yo bum ass u da one that be looking stupid with your dumb ass #bumass — SHAQ (@SHAQ) 24 февраля 2017 г.

О’Нил после серии оскорбительных эпитетов пообещал оценить смелость МакГи во время встречи вживую.