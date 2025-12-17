Попов считает, что Алонсо заслуживал титул в 2007-м, 2010-м и 2012-м, а Масса – в 2008-м
Комментатор Алексей Попов назвал пилотов, которые, по его мнению, заслуживали трофей в те сезоны, когда судьба титула решалась в заключительной гонке.
По версии журналиста, двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо был достоин чемпионства в 2007, 2012 и, вероятно, в 2010 годах.
«1994-й, Шумахер-Хилл? Шумахер.
1996-й, Хилл-Вильнев? Вильнев.
1997-й, Вильнев-Шумахер? Не знаю, по сезону, может, и Шумахер, а в концовке, конечно, некрасиво себя повел, так что Вильнев.
1998-й, Хаккинен-Шумахер? Не помню уже. Ну, раз Мика стал [чемпионом], пусть будет.
1999-й, Хаккинен-Ирвайн? Опять же, Эдди, конечно, заслужил, но Сало его тоже пускал вперед.
2003-й, Шумахер-Райкконен? Бвоа... У Кими много ломалась машина.
2006-й, Алонсо-Шумахер? Алонсо.
2007-й, Райкконен-Алонсо-Хэмилтон? Алонсо.
2008-й, Хэмилтон-Масса? Масса.
2010-й, Феттель-Алонсо-Уэббер-Хэмилтон? Либо Алонсо, либо Уэббер, но уж точно не Феттель.
2012-й, Феттель-Алонсо? Алонсо.
2016-й, Росберг-Хэмилтон? Росберг.
2021-й, Ферстаппен-Хэмилтон? Ферстаппен.
2025-й, Норрис-Ферстаппен-Пиастри? Ферстаппен», – сказал Попов.
