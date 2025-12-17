Попов считает, что Алонсо заслуживал титул в 2007-м, 2010-м и 2012-м, а Масса – в 2008-м

Попов допустил, что Алонсо недосчитался трех заслуженных титулов.

Комментатор Алексей Попов назвал пилотов, которые, по его мнению, заслуживали трофей в те сезоны, когда судьба титула решалась в заключительной гонке.

По версии журналиста, двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо был достоин чемпионства в 2007, 2012 и, вероятно, в 2010 годах.

«1994-й, Шумахер -Хилл? Шумахер.

1996-й, Хилл-Вильнев? Вильнев.

1997-й, Вильнев-Шумахер? Не знаю, по сезону, может, и Шумахер, а в концовке, конечно, некрасиво себя повел, так что Вильнев.

1998-й, Хаккинен-Шумахер? Не помню уже. Ну, раз Мика стал [чемпионом], пусть будет.

1999-й, Хаккинен-Ирвайн? Опять же, Эдди , конечно, заслужил, но Сало его тоже пускал вперед.

2003-й, Шумахер-Райкконен? Бвоа... У Кими много ломалась машина.

2006-й, Алонсо-Шумахер? Алонсо.

2007-й, Райкконен-Алонсо-Хэмилтон? Алонсо.

2008-й, Хэмилтон-Масса? Масса.

2010-й, Феттель-Алонсо-Уэббер-Хэмилтон? Либо Алонсо, либо Уэббер, но уж точно не Феттель.

2012-й, Феттель-Алонсо? Алонсо.

2016-й, Росберг-Хэмилтон? Росберг.

2021-й, Ферстаппен-Хэмилтон? Ферстаппен.

2025-й, Норрис-Ферстаппен-Пиастри? Ферстаппен», – сказал Попов.

