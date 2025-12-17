Алексей Попов: «Если Расселл не станет чемпионом в 2026-м, это будет сюрприз по состоянию на сейчас»

Попов назвал фаворита 2026-го на сегодняшний день.

Комментатор Алексей Попов выбрал главного претендента на титул из четырех топ-гонщиков – Макса Ферстаппена («Ред Булл »), Ландо Норриса , Оскара Пиастри (оба – «Макларен») и Джорджа Расселла («Мерседес »).

«По состоянию на сейчас из этих четверых, мне кажется, очевиднее всего чемпион Расселл. Если не он – сюрприз, а если Расселл станет чемпионом, это не будет сюрпризом. Если мы изначально предполагаем, что «Мерседес» будет топ-командой», – сказал Попов.

