Алексей Попов: «Если Расселл не станет чемпионом в 2026-м, это будет сюрприз по состоянию на сейчас»
Попов назвал фаворита 2026-го на сегодняшний день.
Комментатор Алексей Попов выбрал главного претендента на титул из четырех топ-гонщиков – Макса Ферстаппена («Ред Булл»), Ландо Норриса, Оскара Пиастри (оба – «Макларен») и Джорджа Расселла («Мерседес»).
«По состоянию на сейчас из этих четверых, мне кажется, очевиднее всего чемпион Расселл. Если не он – сюрприз, а если Расселл станет чемпионом, это не будет сюрпризом. Если мы изначально предполагаем, что «Мерседес» будет топ-командой», – сказал Попов.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал «Гаснут огни»
