Алексей Попов: «Если Расселл не станет чемпионом в 2026-м, это будет сюрприз по состоянию на сейчас»

Попов назвал фаворита 2026-го на сегодняшний день.

Комментатор Алексей Попов выбрал главного претендента на титул из четырех топ-гонщиков – Макса ФерстаппенаРед Булл»), Ландо Норриса, Оскара Пиастри (оба – «Макларен») и Джорджа Расселла («Мерседес»).

«По состоянию на сейчас из этих четверых, мне кажется, очевиднее всего чемпион Расселл. Если не он – сюрприз, а если Расселл станет чемпионом, это не будет сюрпризом. Если мы изначально предполагаем, что «Мерседес» будет топ-командой», – сказал Попов.

Джордж Расселл о сезоне-2026: «Не могу, #####, дождаться»

Джордж Расселл: «Надеюсь, мы с Норрисом сможем побороться в следующем сезоне и оба будем претендовать на победу в чемпионате»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал «Гаснут огни»
