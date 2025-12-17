  • Спортс
  • Ральф Шумахер: «Марко ворошит грязное белье, хотя мог избавиться от Хорнера раньше – этого хотел Матешиц»
Ральф Шумахер: «Марко ворошит грязное белье, хотя мог избавиться от Хорнера раньше – этого хотел Матешиц»

Ральф Шумахер отреагировал на нападки Марко на Хорнера.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер проанализировал заявления экс-советника «Ред Булл» Гельмута Марко, который жестко раскритиковал бывшего главу команды Кристиана Хорнера.

«Было очевидно, что есть два лагеря.

Но как бы мне ни нравился Гельмут, должен напомнить ему, что у него был шанс уволить Хорнера еще при жизни Дитриха Матешица. Тогда они были очень и очень близки и объединены вокруг конкретной цели. На самом деле у них в планах был большой совместный проект. Не скажу, какой, это было бы не совсем справедливо, однако Марко точно знает, о чем я говорю.

Матешиц на самом деле хотел избавиться от Хорнера, потому что не считал его лояльным. [Решение Марко оставить Хорнера] не было по душе Матешицу.

А потом Матешиц умер, а Хорнер усилил свои позиции благодаря тайскому акционеру, с которым он намеренно выстроил очень хорошие отношения. Боссы «Ред Булл» из Зальцбурга и Марко в некотором смысле лишились власти.

Именно поэтому я вынужден сказать: он прав, но в то же время ворошит грязное белье, хотя сам мог бы все это предотвратить», – поделился информацией Ральф.

Гельмут Марко: «Ферстаппен стал бы чемпионом, если бы «Ред Булл» уволил Хорнера раньше. Кристиан вел грязные игры, лгал обо всем»

Тед Кравиц: «Марко называл меня дрессированной обезьяной Хорнера»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
