«Ф-1» определилась с новыми терминами, касающимися систем 2026 года

«Формула-1 » выложила краткий список терминов, которые будут использовать гонщики, команды и комментаторы в следующем сезоне.

Кнопка ускорения / буста (Boost Button) – кнопка, которую пилот может нажимать в любой точке круга для использования дополнительной энергии. При ее активации силовая установка переходит в режим максимальной мощности или режим, предустановленный командой.

Режим обгона (Overtake Mode) – инструмент, который можно использовать только в том случае, когда гонщик находится в пределах секунды от соперника впереди в точке детекции (обычно в последнем повороте). Режим позволяет пилоту использовать дополнительные 0,5 мегаджоуля энергии и особый профиль электрической энергии, способствующий сохранению более высокой скорости на длительный отрезок времени.

Перезарядка (Recharge) – рекуперация энергии на торможении, при снятии ноги с педали газа или «супер-клиппинге» (в конце прямой, когда гонщик все еще едет с полным газом).

Активная аэродинамика (Active Aero) – подвижные передние и задние антикрылья. В поворотах пилоты будут использовать антикрылья в «закрытом» положении ради большей прижимной силы, на прямых – в «открытом». В отличие от системы DRS, гонщики могут пользоваться аэродинамикой вне зависимости от положения соперников на трассе.

«Ф-1» также проиллюстрировала термины рендером руля с соответствующими кнопками.

«Ф-1» опубликовала новые рендеры болидов 2026 года

«Хонда» опубликовала звук мотора 2026 года для «Астон Мартин»

Фото: сайт «Формулы-1»