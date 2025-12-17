Хуан-Пабло Монтойя: «Гарантирую, что менеджер Пиастри уже общается с другими командами – скажем, с «Ред Булл» и «Астон Мартин»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о потенциальном уходе Оскара Пиастри из «Макларена» и действиях его менеджера Марка Уэббера.
«Гарантирую, что Марк Уэббер уже общается с другими командами – скажем, с «Ред Булл» и «Астон Мартин», потому что недоволен тем, как обошлись с Пиастри.
У меня нет стопроцентной уверенности, что переговоры уже идут. Я не знаю, недоволен ли сам Пиастри «Маклареном». Марку Уэбберу надо быть осторожным, чтобы не заставить Пиастри расплачиваться за некоторые «раны» самого Уэббера-гонщика», – заявил колумбиец.
