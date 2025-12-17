  • Спортс
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Гарантирую, что менеджер Пиастри уже общается с другими командами – скажем, с «Ред Булл» и «Астон Мартин»


Хуан-Пабло Монтойя: «Гарантирую, что менеджер Пиастри уже общается с другими командами – скажем, с «Ред Булл» и «Астон Мартин»

Монтойя назвал реалистичными переговоры Пиастри с конкурентами.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о потенциальном уходе Оскара Пиастри из «Макларена» и действиях его менеджера Марка Уэббера.

«Гарантирую, что Марк Уэббер уже общается с другими командами – скажем, с «Ред Булл» и «Астон Мартин», потому что недоволен тем, как обошлись с Пиастри.

У меня нет стопроцентной уверенности, что переговоры уже идут. Я не знаю, недоволен ли сам Пиастри «Маклареном». Марку Уэбберу надо быть осторожным, чтобы не заставить Пиастри расплачиваться за некоторые «раны» самого Уэббера-гонщика», – заявил колумбиец.

Владимир Башмаков о «сливе» Пиастри: «Если ты сломался, это твои проблемы. Шумахер или Вильнев бы не сломались»

Ландо Норрис: «Спасибо мистеру Пиастри, который сильно помог мне прибавить, и Ферстаппену за постоянное давление»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
