Питер Уиндзор: «Был бы счастлив увидеть Норриса в туринге, ралли, Ле-Мане. Браун способен мыслить широко»

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор предложил исполнительному директору «Макларена » Заку Брауну разрешить Ландо Норрису выступать вне «Формулы-1».

«Разве не было бы классно спросить Зака: «Ландо выиграл чемпионат, ты разрешишь ему участвовать в заездах Rally2? В любительских турнирах по гольфу? Может, погоняться в болиде «Индикара », если он захочет? Предоставишь ли ты ему свободу в других формах автоспорта, которые, как мы знаем, близки и твоему сердцу? Поедет ли он в Ле-Мане? Разве не было бы здорово, если он поучаствует в британском чемпионате по турингу?»

Я был бы счастлив увидеть Ландо в британском туринге, в машине Rally2 вместе с Хейкки Ковалайненом . Был бы счастлив увидеть Ландо в Ле-Мане.

Теперь он чемпион мира, давление спало. Считаю, сам Ландо этого бы захотел, ему нравятся все эти дополнительные занятия. А Зак, на мой взгляд – единственный владелец в этом бизнесе, который способен мыслить широко. Это просто мой запрос», – поделился мыслями Уиндзор.

