Стюарт – лучший британский чемпион «Ф-1» по версии журналиста Макэвоя, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 10-й из 11

Макэвой поставил Стюарта выше Хэмилтона в рейтинге британских чемпионов.

Известный обозреватель Daily Mail Джонатан Макэвой составил свой рейтинг чемпионов «Формулы-1» из Великобритании.

Трехкратный обладатель титула Джеки Стюарт опередил самого статистически успешного гонщика в истории Льюиса Хэмилтона . Также в топ-3 попал Джим Кларк , в то время как Ландо Норрис оказался предпоследним, десятым.

Рейтинг британских чемпионов «Ф-1» (Джонатан Макэвой)

1. Джеки Стюрт (титулы в 1969, 1971, 1973 годах)

2. Льюис Хэмилтон (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

3. Джим Кларк (1963, 1965)

4. Грэм Хилл (1962, 1968)

5. Джеймс Хант (1976)

6. Найджел Мэнселл (1992)

7. Джон Сертис (1964)

8. Дэймон Хилл (1996)

9. Дженсон Баттон (2009)

10. Ландо Норрис (2025)

11. Майк Хоторн (1958)

