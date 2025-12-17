Наталья Фабричнова о том, кто мог бы бороться с Ферстаппеном в «Ред Булл»: «Хэмилтон или Алонсо – у них многое зависит от драйва, особенно у Льюиса»

Фабричнова назвала пилотов, которые могли бы сразиться с Ферстаппеном.

Комментатор Наталья Фабричнова порассуждала о давлении, которое сопровождает гонщиков «Формулы-1» в целом и напарников Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в частности.

«Лиам Лоусон рассказывал: он не ожидал, что настолько будет сложно в «Ред Булл » – именно потому, что прессинг в разы увеличился. За каждым его шагом смотрят не только в команде, но и по всему миру – как он поедет против четырехкратного чемпиона?» – сказала Наталья.

Кроме того, Фабричнова ответила, кто был бы способен бороться с Ферстаппеном в «Ред Булл»:

«Кристиан Хорнер? Не знаю.

Мне кажется, Хэмилтон или Алонсо. [Хэмилтон ] был бы мотивирован еще больше после 2021 года.

Такой шанс [на равную борьбу] есть. И Алонсо был бы очень замотивирован. У них же очень многое зависит от драйва, особенно у Льюиса, он же очень эмоциональный человек».

