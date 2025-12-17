Гюнтер Штайнер о юморе Брауна: «Если слишком стараешься быть забавным, это уже не смешно»

Штайнер выразил скептическое отношение к шуткам Брауна.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер отреагировал на поздравление пилота «Макларена » Ландо Норриса со стороны своего босса Зака Брауна после финиша Гран-при Абу -Даби.

«Это горячая линия чемпиона мира?» – произнес тогда исполнительный директор британской команды.

«Думаю, он хотел показаться смешным, однако иногда ты хочешь быть забавным, но на самом деле ты не смешной. Это мое мнение. Это довольно тупо. Несмешная шутка.

Он довольно хорош в этом, но, наверное, если слишком стараешься быть забавным, это уже не смешно. Можешь, ты думаешь, что это будет классно, и просто выдаешь: «Это горячая линия чемпиона?» Да уж», – сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Гюнтер ответил, что сказал бы своему пилоту в «Хаасе», если бы он выиграл чемпионство:

«Я скорее бы начал ходить по воде, чем выиграл бы чемпионат в «Хаасе».

Поул Кевина Магнуссена к Гран-при Сан-Паулу-2022? Полагаю, я включился по радио, но не говорил, что это горячая линия обладателя поула. У меня не такой юмор».

Зак Браун: «Норрис и Пиастри боготворят меня, называют «папочкой» за глаза и до усрачки боятся Стеллу»

«У тебя была ###### «Альпин». Зак Браун о риске с приглашением Пиастри и Норриса