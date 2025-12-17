  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер о юморе Брауна: «Если слишком стараешься быть забавным, это уже не смешно»
0

Гюнтер Штайнер о юморе Брауна: «Если слишком стараешься быть забавным, это уже не смешно»

Штайнер выразил скептическое отношение к шуткам Брауна.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отреагировал на поздравление пилота «Макларена» Ландо Норриса со стороны своего босса Зака Брауна после финиша Гран-при Абу-Даби.

«Это горячая линия чемпиона мира?» – произнес тогда исполнительный директор британской команды.

«Думаю, он хотел показаться смешным, однако иногда ты хочешь быть забавным, но на самом деле ты не смешной. Это мое мнение. Это довольно тупо. Несмешная шутка.

Он довольно хорош в этом, но, наверное, если слишком стараешься быть забавным, это уже не смешно. Можешь, ты думаешь, что это будет классно, и просто выдаешь: «Это горячая линия чемпиона?» Да уж», – сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Гюнтер ответил, что сказал бы своему пилоту в «Хаасе», если бы он выиграл чемпионство:

«Я скорее бы начал ходить по воде, чем выиграл бы чемпионат в «Хаасе».

Поул Кевина Магнуссена к Гран-при Сан-Паулу-2022? Полагаю, я включился по радио, но не говорил, что это горячая линия обладателя поула. У меня не такой юмор».

Зак Браун: «Норрис и Пиастри боготворят меня, называют «папочкой» за глаза и до усрачки боятся Стеллу»

«У тебя была ###### «Альпин». Зак Браун о риске с приглашением Пиастри и Норриса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoКевин Магнуссен
Гран-при Бразилии
logoМакларен
logoЗак Браун
logoГран-при Абу-Даби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «Марко ворошит грязное белье, хотя мог избавиться от Хорнера раньше – этого хотел Матешиц»
42 минуты назад
Попов считает, что Алонсо заслуживал титул в 2007-м, 2010-м и 2012-м, а Масса – в 2008-м
сегодня, 15:56
Стюарт – лучший британский чемпион «Ф-1» по версии журналиста Макэвоя, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 10-й из 11
сегодня, 15:16
Наталья Фабричнова о том, кто мог бы бороться с Ферстаппеном в «Ред Булл»: «Хэмилтон или Алонсо – у них многое зависит от драйва, особенно у Льюиса»
сегодня, 14:37
«Ф-1» определилась с новыми терминами, касающимися систем 2026 года
сегодня, 13:57Фото
«Ф-1» и ФИА опубликовали новые рендеры болидов 2026 года
сегодня, 13:20Фото
Хуан-Пабло Монтойя: «Любой бы стал чемпионом в таком «Макларене»
сегодня, 12:50
Норрис «работает, чтобы купить» очень редкий скин на AWP в CS 2. Его оценивают в 100 тысяч долларов
сегодня, 11:41
Арвид Линдблад: «Марко верил в меня, когда другие не верили»
сегодня, 11:19
Алексей Попов: «Десять к одному, что «Феррари» не поборется за титул в 2026-м. Буду шокирован с позитивной точки зрения»
сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10