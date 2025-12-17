Хуан-Пабло Монтойя: «Любой бы стал чемпионом в таком «Макларене»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что за рулем «Макларена» 2025 года чемпионом стал бы не только Ландо Норрис, но и любой гонщик.
«Ландо – достойный чемпион, но в такой машине любой бы стал чемпионом мира. Два года назад лучший болид был у Макса [Ферстаппена]. Был ли он достойным чемпионом? Да.
Машина дает огромное преимущество. Любой стал бы чемпионом мира. Разве Макс не был заслуженным чемпионом? Или Шумахер в «Феррари», или Сенна в «Макларене»? Они прекрасно себя проявили, вот почему это командный спорт.
Скорее успех связан с болидом, чем с пилотом. В начале года машина была такой, какой была, и потребовалось время, чтобы понять, что ему нужно, как извлекать максимум. Когда он вместе с командой понял это, были внесены необходимые изменения ради улучшения ситуации. И тогда он начал делать свое дело. Кроме того, ему нужно было внести коррективы и в свой настрой», – отметил эксперт.
