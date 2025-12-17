Хуан-Пабло Монтойя: «Любой бы стал чемпионом в таком «Макларене»

Монтойя призвал не переоценивать титул Норриса.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что за рулем «Макларена » 2025 года чемпионом стал бы не только Ландо Норрис , но и любой гонщик.

«Ландо – достойный чемпион, но в такой машине любой бы стал чемпионом мира. Два года назад лучший болид был у Макса [Ферстаппена ]. Был ли он достойным чемпионом? Да.

Машина дает огромное преимущество. Любой стал бы чемпионом мира. Разве Макс не был заслуженным чемпионом? Или Шумахер в «Феррари », или Сенна в «Макларене»? Они прекрасно себя проявили, вот почему это командный спорт.

Скорее успех связан с болидом, чем с пилотом. В начале года машина была такой, какой была, и потребовалось время, чтобы понять, что ему нужно, как извлекать максимум. Когда он вместе с командой понял это, были внесены необходимые изменения ради улучшения ситуации. И тогда он начал делать свое дело. Кроме того, ему нужно было внести коррективы и в свой настрой», – отметил эксперт.

