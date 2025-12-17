Фото
«Ф-1» и ФИА опубликовали новые рендеры болидов 2026 года

«Формула-1» показала, как будут выглядеть машины нового поколения.

Серия выложила свежие рендеры болидов.

С сезона-2026 чемпионат переходит на новые технические и моторные правила. В частности, «Ф-1» откажется от граунд-эффекта, а систему DRS заменит активная аэродинамика.

Свои рендеры также выложила ФИА.

«Хонда» опубликовала звук мотора 2026 года для «Астон Мартин»

Фото: сайт «Формулы-1»; сайт ФИА

Опубликовал: Михаил Ширяев
регламент
logoФормула-1
техника
