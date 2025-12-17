«Ф-1» и ФИА опубликовали новые рендеры болидов 2026 года
«Формула-1» показала, как будут выглядеть машины нового поколения.
Серия выложила свежие рендеры болидов.
С сезона-2026 чемпионат переходит на новые технические и моторные правила. В частности, «Ф-1» откажется от граунд-эффекта, а систему DRS заменит активная аэродинамика.
Свои рендеры также выложила ФИА.
«Хонда» опубликовала звук мотора 2026 года для «Астон Мартин»
Фото: сайт «Формулы-1»; сайт ФИА
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости