1

«Мерседес» оштрафовали на 10 000 евро за выпуск Антонелли в Цуноду

Стюарды наказали «Мерседес» денежным штрафом после столкновения Андреа Кими Антонелли с пилотом «Ред Булл» Юки Цунодой.

Инцидент произошел во время третьей практики перед Гран-при Абу-Даби на пит-лейн.

В ФИА возложили на «Мерседес» ответственность за небезопасный выпуск болида из боксов. Команда заплатит 10 000 евро.

Антонелли и Цунода столкнулись на пит-лейн в практике

Гран-при Абу-Даби-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
logoАндреа Кими Антонелли
logoГран-при Абу-Даби
logoРед Булл
регламент
logoЮки Цунода
logoФормула-1
logoМерседес
logoФИА
