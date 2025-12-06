«Мерседес» оштрафовали на 10 000 евро за выпуск Антонелли в Цуноду
Стюарды наказали «Мерседес» денежным штрафом после столкновения Андреа Кими Антонелли с пилотом «Ред Булл» Юки Цунодой.
Инцидент произошел во время третьей практики перед Гран-при Абу-Даби на пит-лейн.
В ФИА возложили на «Мерседес» ответственность за небезопасный выпуск болида из боксов. Команда заплатит 10 000 евро.
Антонелли и Цунода столкнулись на пит-лейн в практике
