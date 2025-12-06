Фернандо Алонсо отказался вмешиваться в борьбу за титул в Абу-Даби: «Не хочу оказаться в новостях в понедельник»

Алонсо постарается не вмешиваться в борьбу за титул в Абу-Даби.

Пилота «Астон Мартин » попросили прокомментировать предположение о том, что на Гран-при Абу -Даби стартующий с поула Макс Ферстаппен будет пытаться оттормаживать пелотон, чтобы Ландо Норрис выпал из первой тройки – ведь в таком случае нидерландцу удастся взять титул.

«Интересно, я об этом не думал. Теперь мне есть чем заняться вечером. Порой даже если Макс замедляется, этого все равно недостаточно, чтобы догнать его – так что ему придется сильно замедлиться.

Мы постараемся заняться собственной гонкой, и если стратегия позволит рассмотреть другие варианты, то мы попытаемся среагировать. Мы боремся с «Хаасом» и «Заубером» за [7-е] место в Кубке конструкторов. У нас нет другого стимула – и мы попытаемся сохранить контроль над ситуацией.

Я буду пристально следить за борьбой за титул [поглядывая на экраны около трассы], ведь на этой трассе очень легко выступать.

В третьем повороте есть экран, который находится в центре поля зрения. В пятом повороте экран расположен у внутренней траектории. В седьмом – на внешней и на внутренней, в девятом – их тоже два, при входе в поворот и при выходе из него. Здесь много экранов. Завтра будет потрясающее шоу.

Сыграю ли я какую-то роль во всем этом? Не особо. Надеюсь, что смогу удержаться подальше от этой борьбы. Ну, не особо подальше, потому что хочу заработать очки – и при этом не оказаться в новостях в понедельник», – сказал Алонсо .

