  • Гран-при Абу-Даби-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й
Гран-при Абу-Даби-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й

Расселл оказался быстрее Норриса и Ферстаппена в последней практике сезона.

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

6 декабря 2025 года

3-я практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.23,334 (14 кругов)

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,004 (20)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,124 (15)

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,251 (17)

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,259 (17)

6. Эстебан Окон («Хаас») +0,271 (19)

7. Оливер Бермэн («Хаас») +0,275 (16)

8. Шарль Леклер («Феррари») +0,341 (18)

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,373 (14)

10. Алекс Албон («Уильямс») +0,388 (18)

11. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,457 (16)

12. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,477 (18)

13. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,536 (17)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,561 (19)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,613 (16)

16. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,645 (17)

17. Пьер Гасли («Альпин») +0,738 (19)

18. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,136 (8)

19. Франко Колапинто («Альпин») +1,167 (18)

20. Юки Цунода («Ред Булл») +1,359 (10)

