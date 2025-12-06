Гран-при Абу-Даби-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й
Яс-Марина, Абу-Даби
6 декабря 2025 года
3-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.23,334 (14 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,004 (20)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,124 (15)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,251 (17)
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,259 (17)
6. Эстебан Окон («Хаас») +0,271 (19)
7. Оливер Бермэн («Хаас») +0,275 (16)
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,341 (18)
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,373 (14)
10. Алекс Албон («Уильямс») +0,388 (18)
11. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,457 (16)
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,477 (18)
13. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,536 (17)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,561 (19)
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,613 (16)
16. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,645 (17)
17. Пьер Гасли («Альпин») +0,738 (19)
18. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,136 (8)
19. Франко Колапинто («Альпин») +1,167 (18)
20. Юки Цунода («Ред Булл») +1,359 (10)
