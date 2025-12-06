Фредерик Вассер: «Если бы практики прошли лучше, возможно, «Феррари» смогла бы побороться за более высокие позиции»

В «Феррари» оценили результаты квалификации в Абу-Даби.

Руководитель «Феррари » подвел итоги квалификации к Гран-при Абу-Даби, где Шарль Леклер показал 5-е время, в то время как Льюис Хэмилтон стал 16-м.

«В целом мы довольны результатом Шарля, поскольку в обеих пятничных сессиях мы столкнулись со множеством трудностей. Когда дело дошло до решения насчет сегодняшних настроек, то мы выбрали довольно агрессивный вариант – но это окупилось.

Если бы практики прошли лучше, возможно, мы смогли бы побороться даже за более высокие позиции, но сложилось вот так. Теперь посмотрим, что будет завтра и какой гоночный темп мы покажем.

Для Льюиса сессия прошла непросто. Он не принял участие в первой практике, уступив место Артуру [Леклеру], а затем попал в инцидент в середине третьей практики. В такой ситуации – когда между 4-м и 18-м местом всего две десятые – если ты теряешь много времени, очень трудно отыграться. Нельзя обрести темп, проведя только одну вторую практику.

Теперь мы должны сосредоточиться на том, чтобы добиться наилучшего результата для команды и завершить сезон сильным выступлением», – сказал Вассер .

