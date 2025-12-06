Лоран Мекьес: «Оба «Ред Булл» прошли в третий сегмент – невероятная скорость»

В «Ред Булл» отреагировали на поул Ферстаппена в Абу-Даби.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес похвалил команду за результат в квалификации к Гран-при Абу -Даби, где Макс Ферстаппен взял поул, а его напарник Юки Цунода стал 10-м.

«Отличный результат, Макс, Юки и команда отлично справились. У нас была хорошая скорость. Вчера мы выглядели не такими быстрыми, но все отлично постарались за ночь – и на базе, и здесь – чтобы расширить «рабочее окно» болида. И все сработало.

Обе машины прошли в третий сегмент – невероятная скорость. Макс дважды показал лучшее время. Юки здорово ему помог во время первой попытки, когда раздал слипстрим – потрясающая командная работа и отличный результат.

Вчера мы отставали от «Макларена» на 0,3-0,4 секунды на коротких отрезках. Все выглядело не так позитивно. Опять же, наши ребята проработали всю ночь – как здесь, так и на базе – чтобы попытаться решиться эту проблему.

В третьей практике мы кое-что проверили. На этой трассе сложно проводить тесты во время третьей тренировки из-за разницы в температуре, но все получилось», – отметил Мекьес.

