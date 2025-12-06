Льюис Хэмилтон: «Нас ждет самый короткий перерыв между сезонами, пока у меня нет плана восстановления»

Хэмилтон пока не составил план на межсезонье.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон заявил, что на данный момент не знает, как будет восстанавливаться после неудачного сезона в составе Скудерии.

По словам Хэмилтона, у него пока нет планов на межсезонье, и он не может гарантировать, что в следующем году вернется полностью отдохнувшим и оставив все трудности в прошлом.

Хэмилтон на данный момент ни разу не сумел попасть на подиум в этом сезоне – для Льюиса это является худшим результатом за всю карьеру.

«Ну, время покажет. Нас ждет вообще самый короткий перерыв между сезонами. И в данный момент у меня нет плана по восстановлению. Так что нет, я пока вообще ничего не планировал», – рассказал Хэмилтон.

Ферстаппен – на поуле в решающей гонке сезона! Норрис и Пиастри – сразу позади