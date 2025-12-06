Антонелли и Цунода столкнулись на пит-лейн в практике
Пилоты «Мерседеса» и «Ред Булл» Андреа Кими Антонелли и Юки Цунода дошли до контакта во время третьей сессии свободных заездов перед Гран-при Абу-Даби.
Немецкая команда выпустила Антонелли из боксов, когда мимо проезжал Цунода. В итоге новичок «Формулы-1» въехал в боковую часть болида Юки.
«А, блин, Юки… Ты сказал мне «да», а тут был Цунода», – сообщил итальянец своему инженеру по радио.
Гран-при Абу-Даби-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
