Антонелли и Цунода столкнулись на пит-лейн в практике

Пилоты «Мерседеса » и «Ред Булл » Андреа Кими Антонелли и Юки Цунода дошли до контакта во время третьей сессии свободных заездов перед Гран-при Абу-Даби.

Немецкая команда выпустила Антонелли из боксов, когда мимо проезжал Цунода. В итоге новичок «Формулы-1» въехал в боковую часть болида Юки.

«А, блин, Юки… Ты сказал мне «да», а тут был Цунода», – сообщил итальянец своему инженеру по радио.

Гран-при Абу-Даби-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й