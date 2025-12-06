Менеджер Ферстаппена: «Норрис на старте будет действовать осторожнее Макса и Пиастри, которым нечего терять»

Менеджер Ферстаппена надеется на помощь конкурентов.

Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен поделился мнением о перспективах гонщика «Ред Булл » на предстоящем Гран-при Абу -Даби.

Для того, чтобы выиграть титул, Ферстаппену по итогам гонки нужно будет отыграть у Норриса отставание в 12 очков. В предстоящем заезде Макс будет стартовать первым, а Норрис вторым.

«Поул стал возможен благодаря усилиям всей команды. Нам не хватает только «Мерседеса» впереди [на первом ряду стартовой решетки вместо Норриса], ведь мы можем делать только то, что зависит от нас.

В случае повторения квалификации мы вряд ли смогли бы сделать все то же самое. Тем не менее, Норрис на старте будет действовать осторожнее, чем Макс и Оскар , которым в данный момент нечего терять. А еще совсем рядом, с 6-й позиции, будет стартовать хитрый лис Алонсо. Так что посмотрим, что будет в гонке», – рассказал Вермюлен.

Ферстаппен – на поуле в решающей гонке сезона! Норрис и Пиастри – сразу позади