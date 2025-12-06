Андреа Кими Антонелли: «Разочарован результатом квалификации. Уверен, гонка будет непростой»

Антонелли расстроен из-за неудачи в квалификации.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Абу -Даби, отметив, что остался разочарован результатом.

Антонелли не смог пробиться в третий сегмент квалификации и в гонке будет стартовать 14-м.

«Очевидно, что я разочарован результатом. Во втором сегменте у меня возникли очень большие проблемы с контролем задней оси болида, было очень трудно. А еще в промежутке между сессиями все стали намного быстрее, мне было трудно разобраться в происходящем.

Так что теперь я определенно уверен в том, что гонка будет очень непростой. Понятно, что борьба за титул очень важна. Мне же нужно постараться как можно лучше провести гонки и добиться максимально возможного результата», – рассказал Антонелли.

