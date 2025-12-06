Формула Е. Сан-Паулу. Деннис выиграл первую гонку сезона-2025/26

В «Формуле Е» прошла первая гонка сезона-2025/26.

Пилот «Андретти » Джейк Деннис одержал победу на Е-При Сан-Паулу после старта с поула.

На втором месте финишировал Оливер Роулэнд из «Ниссана », на третьем – Ник Кэссиди из «Ситроена ». Оба совершили прорывы – с 13-го и 15-го места соответственно.

Гонка прерывалась красными флагами из-за серьезной аварии Пепе Марти, подлетевшего в воздух после контакта с соперником.

