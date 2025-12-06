Формула Е. Сан-Паулу. Деннис выиграл первую гонку сезона-2025/26
В «Формуле Е» прошла первая гонка сезона-2025/26.
Пилот «Андретти» Джейк Деннис одержал победу на Е-При Сан-Паулу после старта с поула.
На втором месте финишировал Оливер Роулэнд из «Ниссана», на третьем – Ник Кэссиди из «Ситроена». Оба совершили прорывы – с 13-го и 15-го места соответственно.
Гонка прерывалась красными флагами из-за серьезной аварии Пепе Марти, подлетевшего в воздух после контакта с соперником.
Новый суперболид «Формулы E» – с беспроводной зарядкой и разгоном до сотни за 1,8 секунды! Конкурент «Ф-1»?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Официальный сайт «Формулы Е»
