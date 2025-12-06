Юки Цунода: «Постараюсь помочь Ферстаппену в гонке, чем смогу»

Цунода готов помогать Ферстаппену в борьбе за титул.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода рассказал о том, что на предстоящем Гран-при Абу -Даби постарается оказать помощь Максу Ферстаппену в борьбе за победу в чемпионате и как-то сдержать гонщиков «Макларена».

Цунода допустил, что в команде могут попросить его использовать альтернативную стратегию и затянуть момент первого пит-стопа, чтобы оставшись на трассе попробовать задержать Норриса и Пиастри.

«Заранее о таких вещах всегда сложно говорить. Но да, я постараюсь помочь Максу чем смогу. Скорее всего, это повредит моей гонке и стратегии, но с учетом позиции Макса и текущей ситуации у него по-прежнему есть шанс выиграть чемпионат этого года. Так что я сделаю все, что смогу, посмотрим», – рассказал Цунода.

