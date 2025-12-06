Оливер Бермэн: «Были близки, чтобы пройти в третий сегмент квалификации, но мне не удалось собрать круг»

Бермэн надеялся на большее в квалификации.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн подвел итоги квалификации к Гран-при Абу -Даби, отметив, что был разочарован тем, что не сумел пройти в третий сегмент.

В предстоящей гонке Бермэн будет стартовать 11-м.

«Досадно, что все так закончилось. Мы были очень близки к тому, чтобы пройти в третий сегмент. Сначала я проехал круг на уже прикатанных шинах, а потом перешел на свежий комплект.

Переход получился очень большим – время круга улучшилось на 0,4 секунды. И было очень непросто сразу совладать с такой скоростью. Мне просто не удалось собрать хороший круг», – рассказал Бермэн.

