Цуноду предупредили за блокировку Норриса в практике, «Ред Булл» получил денежный штраф

Цунода избежал спортивного наказания за блокировку Норриса.
Стюарды рассмотрели эпизод в третьей тренировке перед Гран-при Абу-Даби, когда пилот «Ред Булл» Юки Цунода заблокировал соперника из «Макларена» Ландо Норриса. Британец был вынужден выехать за пределы трассы.
Судьи посчитали, что основная ответственность лежит на «Ред Булл», который не сообщил Цуноде о стремительном приближении Норриса.
Юки получил предупреждение, «Ред Булл» выплатит штраф в 10 000 евро.
Гран-при Абу-Даби-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
