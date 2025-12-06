Цуноду предупредили за блокировку Норриса в практике, «Ред Булл» получил денежный штраф

Цунода избежал спортивного наказания за блокировку Норриса.

Стюарды рассмотрели эпизод в третьей тренировке перед Гран-при Абу-Даби, когда пилот «Ред Булл» Юки Цунода заблокировал соперника из «Макларена » Ландо Норриса . Британец был вынужден выехать за пределы трассы.

Судьи посчитали, что основная ответственность лежит на «Ред Булл», который не сообщил Цуноде о стремительном приближении Норриса.

Юки получил предупреждение, «Ред Булл » выплатит штраф в 10 000 евро.

Гран-при Абу-Даби-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й