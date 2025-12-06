Джордж Расселл: «Сдерживать пелотон – это обычное дело. Ожидаю от Ферстаппена именно такой тактики»

Расселл ждет от Ферстаппена тактики сдерживания.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу -Даби.

Расселл уверен, что Ферстаппен, если сохранит лидерство на старте гонки, постарается сдержать пелотон и тем самым подставить Ландо Норриса под атаки конкурентов, чтобы повысить свои шансы в борьбе за титул.

Перед финалом сезона Норрис лидирует в чемпионате, опережая Ферстаппена на 12, а Пиастри на 16 очков.

«Если мы закончим первый круг в том же порядке, в котором начнем гонку, то Макс явно не будет пытаться оторваться от всех и дарить Ландо легкий подиум. Но после первого круга все может измениться. Если Ландо хорошо стартует и выйдет в лидеры, чемпионат можно будет заканчивать. Так что да, нам не хватает чистой скорости, но я уверен, что в гонке у нас могут возникнуть возможности.

Сдерживать пелотон – это обычное дело. Например, на городской трассе это вообще считается нормой. На том же Гран-при Сингапура – там ты контролируешь темп, а потом стараешься создать отрыв во время волны пит-стопов. То есть тебе не нужно атаковать как сумасшедшему – ты можешь ехать на 0,3-0,4 секунды медленнее, чем способен, собирая пелотон вместе.

На некоторых трассах темп можно сбрасывать и на полсекунды, а то и на секунду, не рискуя потерять позицию. Так что я жду от Макса именно такой тактики», – рассказал Расселл.

