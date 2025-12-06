Фернандо Алонсо о 6-м месте в квалификации: «Очень неожиданно»

Алонсо удивился итогам квалификации в Абу-Даби.

Пилот «Астон Мартин » поделился мнением о 6-м месте в квалификации к Гран-при Абу-Даби.

«Правда в том, что все это было очень неожиданно. Не думал, что мы окажемся настолько конкурентоспособными. У нас было много сомнений по поводу темпа в Абу-Даби. Здесь везде медленные повороты, с которыми у нас весь год проблемы – так что мы начинали этот этап с сомнений.

Вчера во второй практике машина работала не очень хорошо. Было много недостаточной поворачиваемости, мне было некомфортно управлять болидом.

За ночь мы многое изменили, и в третьей практике и квалификации ощущения значительно улучшились. Довольно неожиданно оказаться 6-м – но мы все же смогли. Мы знаем, что способны показывать хорошие результаты по субботам.

Завтра будет чуть труднее, но лучше квалифицироваться повыше и посмотреть, как все пройдет. Не будем забегать вперед. Суббота прошла удачно, глянем, как сложится воскресенье», – сказал Алонсо .

