Ландо Норрис: «Я позади того, кого стремлюсь опередить, это единственное разочарование квалификации»

Пилот «Макларена » Ландо Норрис признался, что расстроен из-за проигрыша Максу Ферстаппену из «Ред Булл » в квалификации к Гран-при Абу-Даби.

Подиум в гонке принесет Норрису, стартующему вторым, титул.

«Первый и второй сегменты прошли не очень гладко. Кругами в третьем сегменте я был вполне доволен, честно.

Было ощущение, что я многое извлек из болида, однако этого не хватило. Конечно, я разочарован, что не оказался на поуле к последней гонке года.

У меня просто не было нужного темпа сегодня. Думаю, я выжал максимум из болида и должен быть этим доволен. Но, разумеется, я позади того, кого стремлюсь опередить, это единственное разочарование. В остальном же я доволен своими кругами, это был максимум», – заявил британец.

