Ландо Норрис: «Я позади того, кого стремлюсь опередить, это единственное разочарование квалификации»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что расстроен из-за проигрыша Максу Ферстаппену из «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Абу-Даби.
Подиум в гонке принесет Норрису, стартующему вторым, титул.
«Первый и второй сегменты прошли не очень гладко. Кругами в третьем сегменте я был вполне доволен, честно.
Было ощущение, что я многое извлек из болида, однако этого не хватило. Конечно, я разочарован, что не оказался на поуле к последней гонке года.
У меня просто не было нужного темпа сегодня. Думаю, я выжал максимум из болида и должен быть этим доволен. Но, разумеется, я позади того, кого стремлюсь опередить, это единственное разочарование. В остальном же я доволен своими кругами, это был максимум», – заявил британец.
Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к финальной гонке сезона, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Ландо Норрис о старте 2-м: «Все равно хочу победить в гонке»