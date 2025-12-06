Нико Росберг: «Уважение Норрису – идеально сработал под безумным давлением»

Росберг похвалил Норриса, стартующего с первого ряда в решающей гонке.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг подвел итоги квалификации к Гран-при Абу -Даби для пилота «Макларена » Ландо Норриса , который стал вторым.

«Триллер продолжается.

Хотел бы выразить уважение Ландо Норрису. Вся квалификация складывалась не в его пользу, он испытывал трудности, однако в конце, в самый нужный момент, выдал прекрасный круг, который обеспечил ему старт с первого ряда.

Давление в такие моменты просто безумное, особенно если чувствуешь, что все складывается не идеальным образом – даже Расселл мог стать угрозой.

Потрясающее выступление Ландо в конце. Идеально сработал», – проанализировал сессию Нико.

