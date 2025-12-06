Оскар Пиастри: «У меня по-прежнему есть шанс на титул. О командной тактике пока рано думать»

Пиастри готов к любому варианту развития событий в гонке.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри поделился мнением о своих перспективах на Гран-при Аба -Даби.

Пиастри в предстоящей гонке будет стартовать третьим – позади Ферстаппена и Норриса , с которыми борется за титул.

Также Пиастри допустил, что в «Макларене» могут попросить его помочь напарнику, если гонка будет складываться таким образом что, австралиец уже потеряет реальные шансы на титул, а Норрису нужно будет отыгрываться в соперничестве с Ферстаппеном.

«Планы на гонку? Пока не знаю. Для начала нужно будет посмотреть, как события будут развиваться в гонке. Ведь [для завоевания титула] мне нужно нечто большее, чем просто победа в гонке. И если чего-то не случится [с Норрисом и Ферстаппеном], то я в любом случае не выиграю чемпионат. Так что посмотрим, что случится в гонке.

Уверен, что возможности [применения командой тактики] мы заранее обсудим с командой. Потому что пока мы вообще не обсуждали возможные командные действия, которые могут оказаться необходимыми.

Тем не менее, в конечном счете у меня по-прежнему есть шанс. Хотя я понимаю, что в гонке может возникнуть ситуация, в которой Ландо сможет выиграть титул, если я его пропущу. Если такая ситуация сложится, ко мне может поступить такая просьба. Но пока об этом рано думать, гонка будет длинной», – рассказал Пиастри.

