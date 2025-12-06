Шарль Леклер: «Попытаюсь пробиться на подиум. Неважно, с кем мне придется бороться»
Пилот «Феррари» прокомментировал 5-е место в квалификации к Гран-при Абу-Даби.
Его напарник Льюис Хэмилтон вылетел после первого сегмента, став 16-м.
«Я очень доволен пятым местом. Жаль, что нам приходится довольствоваться пятой позицией – но сегодня это был наш максимум.
Я доволен сегодняшним темпом и кругами, которые проехал в третьем сегменте. Просто надеюсь, что следующий сезон мы начнем в хорошей форме и сможем вновь побеждать в гонках – это все, чего я хочу.
Скажем так, если рассматривать только этот уик-энд, то нам удалось добиться значительных улучшений. Мы многое поменяли в машине между второй и третьей практикой. Мы сильно рисковали – но все окупилось. Без этого мы бы, вероятно, стали 9-ми.
Завтра я точно буду рисковать, чтобы пробиться на подиум в последней гонке сезона. Это единственное, что имеет для меня значение.
Идет борьба за титул, но меня волнует только то, чего я могу добиться с «Феррари». И мы попытаемся показать максимально высокий результат. Неважно, с кем мне придется бороться», – отметил Леклер.
Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к финальной гонке сезона, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й