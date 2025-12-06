Зак Браун: «Постараемся продумать все возможные сценарии развития событий. У «Макларена» есть два парня, которые могут стать чемпионом»

Браун оценил положение «Макларена» перед финалом сезона.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун подвел итоги квалификации к Гран-при Абу -Даби, а также рассказал о настрое команды на предстоящую гонку.

Оба пилота «Макларена» претендуют на победу в чемпионате – Норрис лидирует, опережая Ферстаппена на 12 очков, а Пиастри на 16, – и с учетом старта со 2-й и 3-й позиций соответственно будут использовать несколько разный подход к гонке, считает Браун.

«Мы постараемся продумать все возможные сценарии развития событий. Макс не только быстрый, но и очень умный гонщик. Так что мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий в гонке.

В квалификации Максу удалось проехать сразу два действительно потрясающих круга. Сначала я беспокоился из-за слипстрима, который он получил благодаря Цуноде, но на втором круге слипстрим ему уже не понадобился. Надеюсь, они настроили свою машину так, чтобы творить чудеса в квалификации, а в гонке поплатятся за это. Но я совсем не уверен, что это так.

В любом случае, мы все обговорим утром – уже с учетом результатов квалификации. Понятно, что Ландо для титула нужно финишировать в топ-3, Оскару нужно побеждать и надеется на некоторое невезение Макса и Ландо, что тоже может случиться. Так что возможно все.

У нас есть два парня, которые могут стать чемпионом. Так что я уверен, что Оскар будет настраиваться только на победу. И если он выиграет, то отберет очки у Макса, а значит Ландо уже не нужно будет финишировать третьим.

Так что у гонщиков будет немного разный настрой. Но плотность в пелотоне настолько высока, что в тот момент, когда вы расслабитесь или начнете действовать слишком консервативно и осторожно, машины позади тут же вас опередят. Так что нам не стоит менять свой подход», – рассказал Браун.

Величие финала «Ф-1»: битва супергонщика с доминаторами года