  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун: «Постараемся продумать все возможные сценарии развития событий. У «Макларена» есть два парня, которые могут стать чемпионом»
9

Зак Браун: «Постараемся продумать все возможные сценарии развития событий. У «Макларена» есть два парня, которые могут стать чемпионом»

Браун оценил положение «Макларена» перед финалом сезона.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун подвел итоги квалификации к Гран-при Абу-Даби, а также рассказал о настрое команды на предстоящую гонку.

Оба пилота «Макларена» претендуют на победу в чемпионате – Норрис лидирует, опережая Ферстаппена на 12 очков, а Пиастри на 16, – и с учетом старта со 2-й и 3-й позиций соответственно будут использовать несколько разный подход к гонке, считает Браун.

«Мы постараемся продумать все возможные сценарии развития событий. Макс не только быстрый, но и очень умный гонщик. Так что мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий в гонке.

В квалификации Максу удалось проехать сразу два действительно потрясающих круга. Сначала я беспокоился из-за слипстрима, который он получил благодаря Цуноде, но на втором круге слипстрим ему уже не понадобился. Надеюсь, они настроили свою машину так, чтобы творить чудеса в квалификации, а в гонке поплатятся за это. Но я совсем не уверен, что это так.

В любом случае, мы все обговорим утром – уже с учетом результатов квалификации. Понятно, что Ландо для титула нужно финишировать в топ-3, Оскару нужно побеждать и надеется на некоторое невезение Макса и Ландо, что тоже может случиться. Так что возможно все.

У нас есть два парня, которые могут стать чемпионом. Так что я уверен, что Оскар будет настраиваться только на победу. И если он выиграет, то отберет очки у Макса, а значит Ландо уже не нужно будет финишировать третьим.

Так что у гонщиков будет немного разный настрой. Но плотность в пелотоне настолько высока, что в тот момент, когда вы расслабитесь или начнете действовать слишком консервативно и осторожно, машины позади тут же вас опередят. Так что нам не стоит менять свой подход», – рассказал Браун.

Величие финала «Ф-1»: битва супергонщика с доминаторами года

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoЗак Браун
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoГран-при Абу-Даби
logoМакларен
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «Хотя мой дебютный сезон только-только завершился, я уже с нетерпением жду следующего»
вчера, 19:45
Данн может стать резервным пилотом «Альпин» (RN365)
вчера, 18:23
Шарль Леклер: «Тесты прошли весьма позитивно. Увидимся в следующем году»
вчера, 17:35
Изак Аджар о тестах в Абу-Даби: «Было здорово проехать свои первые круги по трассе в статусе гонщика «Ред Булл»
вчера, 17:09
Ливрею «Уильямса» для предсезонных тестов 2026 года выберут путем голосования болельщиков (The Race)
вчера, 16:36
Макс Ферстаппен попрощался с Марко: «Вместе мы сумели достичь всего, о чем только могли мечтать»
вчера, 16:05
Директор «Ред Булл» Минцлафф: «Глубоко сожалению, что Гельмут Марко принял такое решение, его уход знаменует конец необыкновенной эпохи»
вчера, 15:08
Формула-1. Тесты. Абу-Даби. 1-й день. Кроуфорд показал лучшее время, Арон – 2-й, Браунинг – 3-й
вчера, 14:58
Гельмут Марко об уходе из «Ред Булл»: «Все, чего мы смогли добиться и что построили, переполняет меня гордостью»
вчера, 14:35
В «Ред Булл» официально объявили об уходе Марко
вчера, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
вчера, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10