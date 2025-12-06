Умер экс-промоутер Гран-при России Сергей Воробьев. Ему было 36 лет
Ушел из жизни бывший промоутер Гран-при России Воробьев.
Стало известно о смерти Сергея Воробьева, который занимался организацией Гран-при России.
Экс-промоутер этапа «Формулы-1» и бывший заместитель генерального директора АНО «Росгонки» скончался вчера, 5 декабря, в возрасте 36 лет.
Россия судится с «Ф-1» за $67 млн! Теперь знаем цену нашего Гран-при – а шансы на победу есть?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал Владимира Башмакова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости