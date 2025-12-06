Фернандо Алонсо о слипстриме Ферстаппену во 2-м сегменте: «Ты раздаешь слипстрим, чтобы позже тебе отплатили»

Алонсо рассказал о взаимопомощи в квалификации в Абу-Даби.

Пилот «Астон Мартин » высказался о том, что раздал слипстрим Максу Ферстаппену во втором сегменте квалификации к Гран-при Абу-Даби.

В рамках заезда испанец стал 6-м. Гонщик «Ред Булл » же взял поул.

«Да, это было во втором сегменте. По-моему, это попало в трансляцию, верно? Так вот почему об этом говорят. Но я вроде еще раздал слипстрим Оскару Пиастри в первом сегменте – и это на ТВ не попало. Во втором сегменте Джордж Расселл раздал слипстрим мне, а еще это сделал Макс.

Когда вы находите себе товарищей, то стараетесь помочь друг другу – а еще вы стараетесь заслужить их расположение по ходу практик, не так ли? Ты всегда раздаешь им слипстрим, чтобы позже они отплатили тебе в квалификации.

Если бы мы боролись вместе ради одной цели, то можно было бы отступить. Но когда у каждого своя борьба, то такая помощь означает, что позже пилот рассчитывает получить взамен поддержку. Во втором сегменте я получил слипстрим от Джорджа и Ферстаппена, а потом раздал его Ферстаппену и Пиастри», – отметил Алонсо.

