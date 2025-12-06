Менеджер Ферстаппена о шансах на титул: «Не хватает только «Мерседеса» впереди. Хитрый лис Алонсо тоже рядом – посмотрим»
Раймонд Вермюлен, менеджер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отреагировал на поул-позицию к Гран-при Абу-Даби.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» стартует впереди соперников по чемпионской гонке – Ландо Норриса и Оскара Пиастри из «Макларена». В то же время Максу необходимо, чтобы Норрис не попал на подиум.
«Это была командная работа. Квалификация как по учебнику. Кроме того, Максу удалось собрать круг в решающий момент, и заключительную попытку он провел без слипстрима. Это приятно.
Джанпьеро [Ламбьязе] и Макс работают вместе уже десять лет и понимают друг друга без слов – это невероятно.
Нам не хватает только «Мерседеса» впереди. Мы не можем делать больше, чем делаем сейчас, но такой результат нас не устроит.
Правда, Норрис будет действовать осторожнее, чем Оскар и Макс, которым нечего терять. А хитрый лис Алонсо тоже рядом, на шестой позиции. Посмотрим», – сказал менеджер.
Ферстаппен – на поуле в решающей гонке сезона! Норрис и Пиастри – сразу позади
Все расклады финала «Ф-1»: Ферстаппен на поуле, но он ли фаворит Гран-при Абу-Даби и битвы за чемпионство?