«Макларен» выиграл 13-й личный титул, больше только у «Феррари» – 15

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис стал чемпионом мира на последнем этапе сезона-2025.

Триумф стал для британской команды 13-м в истории. Ранее чемпионами в составе «Макларена» становились Эмерсон Фиттипальди в 1974 году, Джеймс Хант (1976), Ники Лауда (1984), Ален Прост (1985, 1986, 1989), Айртон Сенна (1988, 1990, 1991), Мика Хаккинен (1998, 1999) и Льюис Хэмилтон (2008).

Коллектив из Уокинга приблизился к рекордсмену по данному показателю – «Феррари ». На счету Скудерии 15 личных титулов. Ближайшие преследователи «Макларена» – «Мерседес » (9), «Ред Булл» (8) и «Уильямс» (7).

Путь Норриса к чемпионству в «Ф-1»: ускользающие победы и рекордные семь лет в «Макларене»

«Макларен» завоевал личный титул впервые с 2008-го и сделал золотой дубль впервые с 1998-го