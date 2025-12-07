Джордж Расселл о чемпионстве Норриса: «Никогда не знаешь, когда у тебя появится возможность выиграть титул»
Расселл поделился мнением о титуле Норрисе.
Пилот «Мерседеса» прокомментировал чемпионство Ландо Норриса в «Ф-1».
«Я правда счастлив за него. Честно говоря, возможно, будь я моложе и не столь зрелым, то завидовал бы победе соперника и соотечественника. Но чем старше становишься, тем лучше понимаешь, как трудно поддерживать высокий уровень выступлений в этом спорте.
Никогда не знаешь, когда у тебя появится возможность. Уверен, он и не думал о том, что у него будет шанс выиграть титул в этом году. Он отлично выступил во второй половине сезона. Я рад за него, он заслужил эту победу.
Планирую ли я отпраздновать с ним этот титул? Нет, если честно. Но пусть он наслаждается этим моментом», – сказал Расселл.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
